Portal Knights: Legendary Edition auf PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar

Abenteuermodus – Es stehen 5 Klassen zur Auswahl, inklusive Schurke und Druide. Der eigene Charakter kann einer von drei verschiedenen Spezies angehören, darunter die geheimnisvollen Elfen und das wilde Fellvolk. Man kann Gegner gemeinsam mit Freunden bekämpfen, Dutzende von Inseln erkunden, neue Rüstungen und Waffen herstellen, sechs verschiedene herausfordernde Bosse besiegen und drei Varianten des schweren Modus bestehen, um Elysia vom Schattenkönig zu befreien.

Kreativmodus – Mit unbegrenzten Ressourcen lassen sich atemberaubende Strukturen errichten, Minirätsel mit Fallen, Auslösern und Gegnern erschaffen oder eine eigene Rennstrecke konstruieren.

Das Abenteuer geht auf Faynore weiter – In zwei neuen Spielmodi auf dem Elysia-Mond Faynore kann man den Elfen helfen, sich den herausfordernden Roguelike-Rifts zu stellen, die Sternsteine vor dem Fellvolk schützen und einzigartige Belohnungen wie mythische Reittiere verdienen."

Die Portal Knights Legendary Edition gibt heute ihr digitales Debüt auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One. Neben den Erweiterungen "Druiden, Fellvolk und Reliktverteidigung" sowie "Elfen, Schurken und Rifts" enthält die Legendary Edition auch die folgenden Zusatzinhalte: "Weddings and Galas", "Forest Animals Box", "Gold Throne Pack", "Box of Grumps Rings", "Box of Fantastic Headwear", "Portal Pioneer Pack", "Box of Joyful Rings", "Lobot Box", "Bibot Box" und "Emoji Box". Das Gesamtpaket wird von Publisher 505 Games für 29,99 Euro angeboten.Letztes aktuelles Video: Legendary Edition Launch TrailerProduktbeschreibung: "In Portal Knights beginnen die Spieler ihre Reise als Krieger, Magier, Ranger, Schurke oder Druide, um dann ihren Charakter zu individualisieren, während sie ihn hochstufen. Gesammelte Ressourcen dienen zur Herstellung von mächtigen Waffen, Rüstungen und Zaubern, mit denen im Echtzeitkampf ungeheuerliche Monster und epische Endgegner erledigt werden müssen. Die Spieler können zusammen mit Freunden oder ihrer Familie Bauwerke errichten, Verliese erkunden und die einzigartigen Angriffsstile aller Klassen kombinieren, um gemeinsam Gefahren zu überwinden, während sie durch die riesigen, fantasievollen 3D-Welten reisen.