Bandai Namco Entertainment: Hinweise auf die Entwicklung von Tales of Luminaria

Bei Bandai Namco Entertainment wird möglicherweise an einem neuen Teil der beliebten "Tales of"-Reihe gewerkelt. Darauf lässt zumindest ein Markenschutzeintrag bei der entsprechenden Behörde in Europa schließen, der am 13. Oktober beantragt wurde. Dabei handelt es sich um ein Videospiel mit dem Namen Tales of Luminara, das bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde. Hinsichtlich möglicher Plattformen ist der Markenschutzeintrag zu allgemein ausgefallen und lässt keine Rückschlüsse zu.Aktuell befindet sich bei Bandai Namco Tales of Arise für PC, PS4 und Xbox One in der Mache, das nach einer Verschiebung erst im kommenden Jahr erscheinen soll.