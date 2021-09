Bandai Namco Entertainment: Produzent von Tekken und Soul Calibur verlässt Unternehmen nach 25 Jahren

Forgot to mention PAC-MAN 99. Please play this title as well :) pic.twitter.com/5iUsmNWvQo



— Motohiro Okubo (@achilles_Okubo) August 31, 2021

Nach 25 Jahren verabschiedet sich Motohiro Okubo von seinem Arbeitgeber Bandai Namco. Das berichtet u.a. Twinfinite . Dort trat er zuletzt als Produzent bei den Fighting Games Tekken 7 und Soul Calibur 6 sowie Pac-Pan 99 für Switch in Erscheinung.Auf seinem offiziellen Twitter-Konto schreibt Okubo, dass er der Spielebranche treu bleiben wird. Aus dem Beitrag geht außerdem hervor, dass er eine neue Tätigkeit bei einem Studio in Shibuya (Tokio) beginnt. Nähere Angaben zum neuen Arbeitgeber macht er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.Laut Twinfinite sind in Shibuya einige Entwicklerstudios angesiedelt.