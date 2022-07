Bandai Namco Entertainment: Von Tekken & Ridge Raber: 3D-Geschichte im Videoformat

Von Winning Run bis Tekken 4

Welche Klassiker verbindet ihr mit dem Namen Namco? Pac-Man und Galaxian aus Frühzeit? Oder doch Ridge Racer und Tekken aus den 90ern? In einem neuen Videofeature widment sich der japanische Entwickler seinen frühen 3D-Spielen...Die von Masaya Nakamura in den 1950ern (!) gegründete Firma Kabushiki-gaisha Namuko (kurz für: Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company) ist einer der ganz großen japanischen Hersteller. Schon kurz nach dem Telespiel-Urknall war Namco präsent, mit Pac-Man erschuf man bereits 1980 ein Maskottchen von Weltrang, das bis heute jedem Zocker ein Begriff sein dürfte. Mitte der 1990er war die Firma, die Nintendo-Fans lange als Namcot kannten, erneut zur Stelle, als die Spiele zuerst in der Arcade und bald darauf auf Sonys PlayStation den Sprung in die dritte Dimension wagten – Ridge Racer und Tekken sind untrennbar mit der Erfolgsgeschichte der ersten PlayStation verwoben.Jener spannenden Ära widmet der Publisher, der 2005 mit dem Spielzeug-Giganten Bandai verschmolz und seitdem als Bandai Namco firmiert, auf seinem japanischen YouTube-Kanal ein spannendes neues Video. Ihr seht es unten und solltet – falls ihr des Japanischen nicht mächtig seid, die Untertitel samt automatischer Übersetzung ins Deutsche aktivieren. Das Ergebnis ist zwar nicht schön, zum Verständnis von Namcos 3D-Frühzeit reicht es aber aus...