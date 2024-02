Bandai Namco Entertainment: "Strengere Standards" - Entwicklung von "mindestens" fünf Spielen eingestellt

"Strengere Standards" und "Bewertungsverluste": Bandai Namco macht den Weg frei für die Zukunft

Wie Entwickler und Publisherjüngst bekannt gab, habe das Unternehmen die Arbeiten an "mindestens" fünf seiner für die Zukunft geplanten Projekte eingestellt. Vor allem derkönnte dabei zumindest im ersten Moment überraschen.So habe man zuletztund einebei den Studios des Konzerns entspringenden, künftigen Titeln eingeführt. Dies hat nun die Abkehr von einer ganzen Handvoll frischer Veröffentlichungen zur Folge.Die Informationen stammen aus dem aktuellenBandai Namcos für das dritte Quartal von 2024. Dieser beinhaltet auch Änderungen an den Gewinn- und Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr des- und-Publishers.Demzufolge seien dieaufgrund vongesenkt worden, wobei auch „Verluste aus der Veräußerung von Titeln nach einer Überprüfung der Zusammensetzung der Titel im Rahmen der nächsten mittelfristigen Planung“ dem Unternehmen zufolge mitinbegriffen seien.In einer darauffolgendenbestätigte ein Sprecher von Bandai Namco offiziell, dass "mindestens fünf weitere in Entwicklung befindliche Titel" eingestellt wurden, wie unter anderem VGC berichtet. Außerdem wolle man den Support für "Online-Spiele und andere Produkte, die dieser Entsorgung unterliegen" ebenfalls nicht länger fortführen.Grund sei vor allem die bereits erwähnte Einführung "strengerer Standards für die weitere Entwicklung", um in den kommenden Jahren einauf die Beine zu stellen, bei dem "der Schwerpunkt auf Qualität liegt". Man suche derweil außerdem nach, Releases in längeren Entwicklungszyklen zu optimieren. Doch keine Sorge: Elden Ring ist natürlich nicht negativ davon betroffen – der heißersehnte