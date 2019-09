Dead by Daylight: Tödliches Katz- und Mausspiel auf Switch gestartet - 4Players.de

Shattered Bloodline (Kapitel): Das Gespenst spukt im verlassenen Yamaoka-Anwesen, immer auf der Suche nach neuen Opfern.

Curtain Call (Kapitel): Der Clown jagt seine Opfer über den Jahrmarkt der Seelen und die verlassene Kapelle.

Spark of Madness (Kapitel): Der Doktor möchte Sie sehen, ob Sie wollen oder nicht… Entkommen Sie aus dem Krankenhaus und den Klauen des verrückten Doktors Herman Carter.

Of Flesh and Mud (Kapitel): Eine Hexe, die in den Wahnsinn getrieben wurde, ein Überlebender, der fest davon überzeugt ist, das Glück dauerhaft auf seiner Seite zu haben und ein Sumpfgebiet mit abgebrannten Hütten, einem gespenstischen Schlammlabyrinth und einem Friedhof voller rostiger Boote liegen vor Ihnen.

The 80s Suitcase, The Bloodstained Sack, Headcase (kosmetische Erweiterungen): Mit dieser bunten Auswahl an Outfits für Opfer und Killer hat der Kampf um Leben und Tod um einiges an Stil gewonnen.

"Wir freuen uns riesig und sind furchtbar stolz über die Veröffentlichung von Dead by Daylight für Nintendo Switch. Das ist für uns eine weitere Möglichkeit, das Spiel in die Hände von so vielen Spielern wie möglich gelegt zu bekommen. Es ist aber auch eine weitere Möglichkeit für die Fans, das Spiel, das sie so lieben, überall spielen zu können. An dieser Stelle möchte ich einen Gruß in die Welt senden, speziell an alle Besitzer der Nintendo Switch. Die erste Runde wird kein Zuckerschlecken werden, aber bleibt einfach dran... die darauf folgenden Erfolge sind es absolut wert", so Mathieu Côté, Game Director für Dead by Daylight und Head of Partnerships bei Behaviour Interactive.

Behaviour Interactive hat seinen asymmetrischen Mehrspieler-Horror Dead by Daylight nach PC, PlayStation 4 und Xbox One am 24. September 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der mit neun Killern, zehn potentiellen Opfern, vier zusätzlichen Kapiteln und drei kosmetischen Paketen aufwartende Titel ist sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich und kann mit weiteren Zusatzkapiteln wie dem Stranger-Things-Add-on erweitert werden.Hier ein Überblick über die bereits integrierten Inhalte:Darüber hinaus erhalten Switch-Spieler mit dem exklusiven Trapper-Skin ein zusätzliches Kostüm für den ikonischen Trapper-Killer.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Dead by Daylight finden sich die Spieler in einer blutrünstigen Jagd zwischen einen brutalen Killer und bis zu vier möglichen Opfern wieder - auf Nintendo Switch wann und wo immer sie wollen! Dead by Daylight bietet ein faszinierendes Katz & Maus-Spiel mit zwei unterschiedlichen Spielvarianten. Die Gejagten erleben Dead by Daylight in der 3rd-Person-Perspektive, während die Jäger die Welt aus 1st-Person-Perspektive wahrnehmen. Überlebende können sich entweder zusammenschließen und zusammenarbeiten, oder sie versuchen sich auf eigen Faust durchzuschlagen, während ihnen der Killer auf den Fersen ist und nach dem Leben trachtet."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer