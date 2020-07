Dead by Daylight: Cross-Progression ab September, Cross-Play "bald" möglich

Ab September will Behaviour Interactive für sein asymmetrisches Katz-und-Mausspiel Dead by Daylight die Funktion "Cross-Progression" anbieten. Dadurch wäre es möglich, Spielstände und Fortschritt zwischen verschiedenen Plattformen zu übertragen, um mit dem eigenen Profil an einem anderen Gerät weiterzuspielen.Allerdings sind nach aktuellem Stand nicht alle Plattform-Betreiber mit an Bord: Cross-Progression wird im September lediglich für PC, Stadia und Switch angeboten. Um die Daten zu übertragen, ist außerdem ein Konto bei Behaviour Interacrive nötig, damit die Profile auf deren Server gespeichert werden können.Darüber hinaus werkelt das Team nach eigenen Angaben fleißig an der Realisierung von plattformübergreifendem Spielen (Cross-Play). Da es diesbezüglich offenbar grünes Licht von den Herstellern gab, will man jetzt möglichst schnell das Zusammenspielen von PC-, PS4-, Xbox- und Switch-Nutzern ermöglichen. Allerdings soll es weiterhin die Option geben, nur mit Leuten innerhalb des eigenen Ökosystems zu spielen.Außerdem merken die Entwickler bereits an, dass man nach der Aktivierung von Cross-Play ein besonderes Auge auf die Stabilität des Spiels legen wird. Sollte es zu Problemen können, wird man Cross-Play wieder abschalten, um in Ruhe an Lösungen arbeiten zu können.Letztes aktuelles Video: Trailer Silent Hill