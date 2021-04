Dead by Daylight: Neues Kapitel rund um Resident Evil angekündigt

Nach dem Gastspiel von Resident Evil bei The Division 2 hat Capcom anlässlich des 25-jährigens Jubiläums der Reihe eine weitere Crossover-Aktion angekündigt: Im Juni 2021 soll es ein neues Kapitel beim asymmetrischen Mehrspieler-Gemetzel Dead by Daylight ( ab 9,99€ bei kaufen ) geben, in dem es sich um Inhalte aus dem Resident-Evil-Universum drehen wird. Unter anderem erhält man einem Glücksbringer im Umbrella-Design als exklusiven Kapitel-Gegenstand.Mathieu Coté, Game Director von Dead by Daylight, verweist auf einen kommenden Livestream am 25. Mai, in dem man das neue Kapitel rund um Resident Evil im Detail vorstellen will.Letztes aktuelles Video: Trailer Silent Hill