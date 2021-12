Dead by Daylight: Neues Kapitel bringt Horror-Klassiker The Ring ins Spiel

Behaviour Interactive kündigte das nächste Kapitel für den asynchronen Multiplayer-Horror Dead by Daylight ( ab 9,99€ bei kaufen ) an. Behavior bringt diesmal wieder einen bekannten Killer ins Spiel: Das neue Kapitel wird im März 2022 erscheinen und von dem japanischen Originalroman von Kōji Suzuki sowie dem darauf basierenden japanischen Film "Ring" von 1998 inspiriert sein.Das Buch „The Ring“ wurde 1991 veröffentlicht und erzählt die gespenstische Geschichte eines Fluchs und dessen zum Tode verurteilten Opfer. Die Prämisse: Eine Videokassette, die beim Betrachten des sich darauf befindenden Filmes den Tod in sieben Tagen bedeutet. Dank der Verfilmungen hat die Franchise mittlerweile globalen Kultstatus erreicht."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Behaviour Interactive und dem Dead by Daylight-Team", sagt Kadokawa-Produzentin Reiko Imayasu. "Wir werden einen unserer schaurigsten Charaktere in den Nebel schicken, um Schrecken zu verbreiten, der es mit allen großen Vorgängern aufnehmen kann. Fans sollten sich in Acht nehmen, denn dieser tödliche Neuling wird sie definitiv beeindrucken, und sie werden vor Angst zittern, während sie warten."Welche Fähigkeiten die neue Killerin haben wird, hat Behaviour noch nicht bekannt gegeben. Creative Director Dave Richard verriet nur so viel im offiziellen Dead-by-Daylight-Blog auf Steam: "Nun, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass dieses neue Kapitel Spuren hinterlassen wird. Eine wirkliche Herzklopf-Erfahrung. Erzählt es einem Freund, sonst..."Dead by Daylight ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: Portrait of a Murder