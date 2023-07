Dead by Daylight: Nicolas Cage als neuer Überlebender im kommenden DLC

Dead by Daylight: Nicolas Cage nimmt den Nebel nicht allzu ernst

So könnt ihr Nicolas Cage schon jetzt ausprobieren

Noch diesen Monat bekommteines der wohl heiß erwartetsten DLCs seit langem. Mitschickt Behaviour Interactive einen der bekanntesten Schauspieler der Welt in den Nebel.Aber auch wenn das DLC erst ab Ende Juli erhältlich sein wird, könnt ihrauf dem offiziellen Testserver mit ihm spielen. Im Folgenden geben wir euch alle wichtigen Infos zu Nicolas Cage und seinen äußerst passend gewählten Fähigkeiten.Jeder der einige Filme und Auftritte von Nicolas Cage gesehen hat, kann wohl bestätigen, dassund Dinge oft nicht ganz so ernst nimmt. Genau mit diesen Gesichtspunkten hat ihn Entwickler Behaviour Interactive auch in ihr beliebtes Horrorspiel Dead by Daylight eingebaut.Nicht nur sein Trailer zeigt seine eher lockere Einstellung zu dem Horror, dem er sich in Zukunft stellen muss, auch seine Fähigkeiten wurden passend ausgewählt. Damit ihr genau wisst, worum es geht, stellen wir sie euch hier vor:Wie ihr seht, bleibt Nicolas Cage damit auch in Dead by Daylight seiner Rolle vollkommen treu. Jede seiner Fähigkeiten ist für sich genommendes Schauspielers und könnte eine Menge Spaß in die schwierigen Überlebenskämpfe des Horrorspiels bringen.Wie bereits erwähnt könnt ihr Nicolas Cage bereits jetzt in Dead by Daylight ausprobiert. Gestern Abend hat Behaviour Interactive dasauf ihre Testserver aufgespielt. Neben Nicolas Cage als neuem Überlebenden wurden auch zahlreiche Anpassungen an den Fähigkeiten der anderen Überlebenden und Killer vorgenommen.Umvon Dead by Daylight zu bekommen, müsst ihr die folgenden Schritte beachten:Anschließend lädt Steam die aktuellste Version des Testservers herunter. Solltet ihr wieder auf dem normalen Server spielen wollen, müsst ihr natürlich im Drop-Down Menü wieder die aktuelle Version auswählen.istfür Dead by Daylight verfügbar. Welche weiteren Inhalte zu erwarten sind, ist derzeit noch nicht bekannt, aber vielleicht verrät uns Behaviour Interactive bis zum Release noch weitere Details.