Dead by Daylight: Behaviour Interactive führt die Spieler erneut ins Weltall

Dead by Daylight trifft Alien: Welche Figuren könnten in das Spiel kommen?

Vielen Spielern erfüllt Dead by Daylight damit einen jahrelangen Wunsch

KJ2007: "Das kann nicht wahr sein, wir bekommen es endlich!"

mr.timelapse3701: "Das war meine größte Hoffnung für ein Kapitel, ich bin so aufgeregt."

edaoz1905: "Danke Behaviour. Ich bin so glücklich, dass ihr das wirklich gemacht habt. Bitte macht den Terrorradius vom Xenomorph mit dem Sound des Bewegungssensors aus dem Film. Ich habe seit Jahren darüber geredet, wie die Power des Killers funktionieren könnte, genauso über die Map und die Überlebenen. Jetzt muss ich endlich nicht mehr spekulieren."

joe-r8wv: "Hoffentlich bekommen wir Ripley als Survivor. Die Map wird krass und ich hoffe, es hat interaktive Elemente, sodass man Generatoren repariert wie Gideon."

mike97_2: "Ganz ehrlich, ich habe vor Monaten aufgehört, Dead by Daylight zu spielen, aber das ist unglaublich. Ich werde das Kapitel definitiv spielen, wenn es rauskommt."