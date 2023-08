Dead by Daylight: Zwischen Entspannung, Magie und Flucht vor dem Killer: Drei Lieblingsspiele von Anny

Dead by Daylight: Abhängen am Haken



Sun Haven: Wie Stardew Valley mit mehr Content und Magie

Animal Crossing: New Horizons: Meine Rettung im Lockdown 2020

Wie soll man sich bei hunderten gespielten Spielen jemals für drei Favoriten entscheiden? Genau wie meine Kollegen steht mir nun die Aufgabe bevor, meine dreizu bestimmen. Keine leichte Aufgabe. Besonders, wenn man bedenkt, dass ich in den verschiedensten Genres zuhause bin – Ich könnte mich niemals auf ein Genre festlegen. Nur noch Cozy Games? Nur noch Shooter? Nur noch Horror Games? Unmöglich.Das erste Spiel fiel für meine Liste mir sofort ein, da ich es täglich zocke. Das zweite dauerte etwas länger und um den dritten Platz mussten sich neun ganz verschiedene Titel streiten.Als Fan von Gaming und Horrorfilmen kam ich nicht drumherum, eines Tagesauszuprobieren. Ich war schockverliebt und wollte während Corona wochenlang nichts anderes mehr spielen. Bekannte Killer aus Horrorfilmen, mit denen ich andere jagen darf, oder von denen meine Figur kreischend an Haken aufgehängt wird? Perfekt.Von den Überlebenden gefällt mir Michaela Reid am besten, bei den Killern sind es der Geist und, unpopular opinion, die Dredsche. Bei den Maps mag ich die Outdoor-Schauplätze und freue mich, Orte aus Filmen wiederzuerkennen. Auch, wenn die Saw-Map nervt und über die Polizeistation aus Resident Evil reden wir lieber gar nicht.Ob Killer oder Survivor – Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht Dead by Daylight spiele. Wer mit mir befreundet ist, weiß das, denn mittlerweile befindet sich das Spiel in nahezu allen Bibliotheken meiner Freunde. Zu viert verbringen wir dann als Überlebende lange Abende im Discord und versuchen eine Runde nach der anderen, dem Killer zu entkommen und erfolgreich alle Generatoren zu reparieren.Als die finale Version vonim März 2023 auf Steam erhältlich war, wagte ich einen Blick hinein und war direkt begeistert. Die Ähnlichkeit zu Stardew Valley mit der noch viel niedlicheren Grafik hatten mich angelockt und direkt von Anfang an überzeugt. Zu Beginn erstelle ich meinen Charakter, wobei ich aus verschiedenen Klassen wähle. Ich entscheide mich für einen kleinen Teufel, dem ich einen coolen Look verpasse. Dann wählt man noch eine primäre Tätigkeit – Da wollte ich mich um die Tiere meines Hofs kümmern.Bei meiner Farm in Sun Haven angekommen, hoste ich meinen Hof erstmal für meine Freunde, weil man das Spiel mit bis zu 8 Leuten gleichzeitig zocken kann. Auch zu Sun Haven habe ich einige Leute überredet. Sie waren fast genauso begeistert wie ich, aber nur fast.Dann gibt es viel zu entdecken, Sun Haven bietet nämlich noch mehr Content als Stardew Valley. Allein die drei verschiedenen Welten, die komplett unterschiedlich aussehen, begeistern mich. Im Skilltree kann man Fähigkeiten wie Farming, Erkundung, Angeln, Mining und Kampf voranbringen und die Punkte dann auf gewünschte Attacken und Vorteile verteilen. So gieße ich meine Pflanzen beispielsweise mithilfe einer riesigen Regenwolke.Die Auswahl meines dritten Spiels fiel mir unglaublich schwer. Soll ich wirklich noch ein Cozy Game in meine Liste aufnehmen? Die Antwort lautet ja. Inhabe ich fast 400 Spielstunden und es hat mich durch eine sehr schwere Zeit gebracht, wie vermutlich viele andere auch – die Pandemie.Am 20. März 2020 erschien der neue Teil von Animal Crossing. Ich hatte es bei Amazon vorbestellt, doch als es nicht rechtzeitig zum Release, sondern erst einen Tag später ankommen sollte, direkt storniert. Dann lade ich das Game halt aus dem E-Shop, Hauptsache ich kann sofort anfangen.In meiner frühen Kindheit habe ich Animal Crossing: Wild Worlds über alles geliebt. Man sah mich selten ohne meinen Nintendo DS in der Hand. Deshalb freute ich mich umso mehr, endlich wieder auf Tom Nook zu treffen, den alten Kapitalisten, und mein Haus bei ihm abzuzahlen. Auch auf die Bewohner freute ich mich. Meine Insel startete mit Frank und Sylvia, die ich niemals gehen lassen wollte. Hinzu kamen dann Knuspi, Gabi, Bella und weitere Inselbewohner, die mein Leben zur Zeit sozialer Isolation begleiteten.Da zu dem Zeitpunkt fast jeder ACNH spielte, war ich mehrmals am Tag verabredet, um mir andere Inseln anzusehen oder Freunde auf meine Insel einzuladen. Später war dann jeder Winkel der Insel gestaltet – Mit dem Terraforming habe ich wohl die meisten Spielstunden aufgebaut, damit meine Insel wunderschön aussieht. Auch wichtig waren natürlich die sonntäglichen Rübenpreise, um möglichst viele Sternis zu verdienen.Im Blick auf demnächst erscheinende Spiele setze ich meine Hoffnung besonders auf Fae Farm, ein weiteres Cozy Game mit einem Hauch Magie.