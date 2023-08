Dead by Daylight: Behaviour Interactive verraten, wer mit dem Alien-Kapitel ins Spiel kommt

Dead by Daylight: Neue Überlebende, Killer und Map verraten

Bereits letzte Woche kündigtdas kommende neue Kapitel in einem kurzen Teaser an, verrät aber kaum etwas darüber, außer, dass es sich um den beliebten Horrorfilm Alien aus dem Jahr 1979 dreht. Nach dem kurzen Reveal-Trailer folgt nun derzum Alien-Kapitel, das Behavoir Interactive am Abend des 8. August auf Youtube präsentieren.Im Trailer sieht man nunaus der Kapsel eines abgestürzten Raumschiffs klettern. Zudem hört man ein Miauen – die Kamera schwenkt und zeigt. Dieser soll auch Teil der Lobby-Animationen von Ellen in Dead by Daylight sein, wie ein Tweet verrät.In den nächsten Sekunden des Trailers verlässt Ellen das Schiff und sieht sich die Umgebung an, in der alles in Flammen steht. Als sie einen anderen Teil des Raumschiffs betritt, begegnet sie dem neuen Killer:. Der Rest des Videos besteht aus einer Verfolgungsjagd.Fans hatten bereits spekuliert, ob Ellen Ripley die neue Überlebende in Dead by Daylight wird - und Recht behalten. Dass der Xenomorph als neuer Killer ins Spiel kommt, war hingegen relativ offensichtlich.Der Youtuber Ayrun durfte das neue Chapter bereits testen und zeigt einige Minuten Gameplay. Im Video sehen wir die: Dabei handelt es sich nicht, wie viele erwartet hatten, um eine Indoor-Karte, sondern um eine Mischung aus Indoor und Outdoor. Als Xenomorph greift Ayrun mit seinen Tentakeln an und kann während einer Jagd vorwärts dashen, was stark an den Demogorgon aus Stranger Things erinnert. Zudem kann der Xenomorph sichüber die Map bewegen, die von Tentakeln umrahmt sind.Behaviour Interactive kündigen das Alien-Kapitel in Dead by Daylight für denan. Es kommt also schon sehr bald auf den Public Test Server. Auchund zeigte kürzlich einen neuen Trailer.