Dead by Daylight: Neuzugang aus den "Alien"-Filmen im Koop-Survival

Dead by Daylight: Alien - Neue Map mit neuen Features

Dead by Daylight: Alien - Kontrollstationen sind Fluch und Segen

Als hätten man es mit den bisherigen Monsten nicht schon schwer genug, erweitert jetzt auch noch der Xenomorph das Line-Up von Dead by Daylight.

Das Horror-Survival-Koopbekommt Nachschub. Ab sofort stehen Inhalte aus dem Science-Fiction-Klassiker Alien zum Download bereit. Spieler können als gefährlicherauf die Jagd gehen oder in der Rolle vonan der Seite der Gejagten kämpfen.Zusätzlich gibt es mit demeine neue Map aus dem Alien-Franchise. Das Frachtschiff mit seinen labyrinthartigen Decks soll eine ebenso gefahrvolle und beklemmende Stimmung verbreiten, wie die schon vorhandenen Maps im Spiel.Im Nostromo-Wrack gibt es ein neues Feature, das Jager wie Gejagten zum Vorteil gereichen kann. Die Dampfrohre lösen beim Vorbeilaufen einen Dampfstrahl aus, der die getroffene Person – oder Monster – für eine Weile verlangsamt. Die Überlebenden haben den Vorteil, dass sie daskönnen, sodass es noch einmal genutzt werden kann.Kämpfen die Überlebenden gegen den Xenomorph, erscheinen auf der Karte Kontrollstationen. Diese markieren die Eingänge zu einem Tunnelsystem, in dem sich der Xenomorph ivon Station zu Station bewegen kann. Dabei sieht er die Schritte seiner Beute und hört die Geräusche, wenn ein Generator repariert wird. Tritt er wieder ins Freie, kann er die Überlebenden in der Nähe aufspüren.Die Überlebenden können aus den Kontrollstationen Flammengeschütze erhalten, welche an strategisch günstigen Stellen platziert werden können, um den XenomorphNähert sich dieser den Geschützen, erklingt ein Warnton, sodass ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Wird das Alien von der Flamme getroffen, ist seine Fähigkeit, durch die Tunnel zu kriechen, deaktiviert. Das Flammengeschütz kann jedoch überhitzen oder vom Xenomorph zerstört werden.Ellen Ripley kann mit Perks ausgestattet werden, die eine besonders leise Fortbewegung oder die Möglichkeit zum Installieren von Fallen an Paletten verleihen. „Sie hat viele Tricks in petto“, erklärt Game Designer Janick Neveu. „Sie bietet ein unglaublich, das die Leute mit Sicherheit begeistern wird.“Dead by Daylight: Alien istfür PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Switch sowie im Windows Store, Epic Games Store und auf Steam für den PC erhältlich. Warumunserer Redakteurin Anny gehört, könnt ihr hier nachlesen.