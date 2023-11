Dead by Daylight: Chucky - Die Mörderpuppe als neuer Killer angekündigt

Dead by Daylight: Chucky und Tiffany im Mörder-Bundle

Imgibt es schon bald wieder Nachschub an der Killer-Front: Mit einem ersten Trailer kündigte Entwickler Behaviour Interactive einmit dem Franchisean.Nachdem zuletzt dasdas Fürchten lehrte, kommt nun die nächste Zusammenarbeit mit einerzustande. Allerdings werdet ihr nicht nur mit Chucky auf Jagd gehen dürfen.Wie das kanadische Entwicklerstudio via IGN bekanntgibt, wird Chucky – Die Mörderpuppe ab demdem Ensemble von Dead by Daylight beitreten. Das neue Kapitel umfasst, der aufgrund seiner kleinen Statur sehr stark im Schleichen sein wird. Darüber hinaus wird er eine Fähigkeit besitzen, wodurch er seinen möglichen Opfern an den Hals springt, um somit die eine oder andere Lücke schließen zu können.Unterstützt wird Chucky derweil von Geiste Charles Lee Rays, der einst seine Seele in die Puppe transferierte. Zudem könnt ihr mit demunter Paletten hindurchhuschen oder sogar durch Fenster springen. Einzur Ankündigung zeigt zwar noch keine Gameplay-Szenen, aber lässt euch bereits einen kurzen Blick auf Chucky werfen:Zu guter Letzt heißt es, dass Chucky im Spiel vomBrad Dourif vertont wird. Zusätzlich gibt es für die Mörderpuppe ein spezielles Outfit, welches von, also der Geliebten von Chucky, inspiriert ist. In dem Zusammenhang hört ihr dann Jennifer Tilly, die Synchronsprecherin von Tiffany aus den Kinofilmen.Einen neuen Überlebenden wird es mit dem Chucky-Kapitel derweil wohl nicht geben. Andererseits: