Dead by Daylight: Zusammenarbeit mit Supermassive Games macht daraus einen Singleplayer

Dead by Daylight trifft The Quarry

Behaviour Interactive und Supermassive Games kündigen eine Zusammenarbeit an – sie entwickeln ein Spiel im Stil berühmter Single-Player-Titel wieoder, das wiederum im Universum vonspielt.Der offizielle Account von Dead by Daylight postet auf Twitter ein kurzes Video, um auf das bisher unbenannte Spiel aufmerksam zu machen. Handfestere Details sollen dann bei den heute Nacht stattfindendenfolgen, wie die Überschrift des Tweets suggeriert.„Das ist eine neue Art für Horror Fans, Dead by Daylight zu erleben“, sagt einer der Entwickler im veröffentlichten Video auf Twitter.aus dem Spiel sehen wir noch nicht, sondern lediglich Mitarbeiter von Supermassive, die darüber sprechen.Das kommende Spiel soll im Universum desaus Dead by Daylight spielen, die im PvP-Game dafür verantwortlich ist, dass die Killer die Überlebenden opfern müssen. Bekannte Charaktere wie Meg und Dwight sind aber nicht dabei, sondern einNaheliegend ist, dass das unbetitelte Spiel ähnlich wie Until Dawn und Co. funktionieren wird, also wie einabläuft, bei dem Spieler Entscheidungen treffen können. Dabei wechselt die Perspektive in der Regel zwischen mehreren Personen und es wird jeweils ein Abschnitt aus ihrer Sicht erzählt. Zudem gibt es viele spannende Szenen, die euch Quick-Time-Events ausführen lassen. Etwa wie ein Skillcheck beim Reparieren eines Generators im herkömmlichen Dead by Daylight.Ob und wie vielin dem Single-Player zu Dead by Daylight vorkommt, ist unklar. Bei den Game Awards wird wahrscheinlich ein Trailer gezeigt, der dann genauere Informationen liefert., könnt ihr hier nachlesen.