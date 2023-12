Dead by Daylight: Behaviour Interactive befragt Spieler, welche neuen Modi sie gern hätten

Dead by Daylight: Gibt es bald neue Modi?

Der-Entwickler Behaviour Interactive hat in einer aktuellen Spielerumfrage durchblicken lassen, dass er an neuen Spielmodi für das asymmetrische PvP-Game arbeitet. Man befragt die Spieler nicht nursondern über ihre Wünsche für künftige Variationen.Neben dem aktuellen Standardmodus, in dem vier Überlebende sich gegen einen Killer behaupten müssen, stehen nun auch andere Konzepte im Raum, über die ihr abstimmen könnt. Zudem fordert Behaviour dabei immer wieder auf, die unterschiedlichen Optionen in eineinzuordnen – von gut zu schlecht bestimmt ihr dabei, was euch am besten gefällt.Zu möglichen neuen Spielmodi in Dead by Daylight gehören, in dem ein Team von acht überlebenden vor 2 Killern fliehen muss und „Hide and Seek“ spielt ­– also „Verstecken“ – in dem die Survivor nicht wie sonst Generatoren reparieren, sondern lediglich für fünf Minuten am Leben bleiben müssen, um von der Map zu fliehen. Außerdem vorgeschlagen wurde, ein Modus in dem, anders als sonst, die Überlebenden in der Ego-Perspektive spielen und der Killer die Third Person-Perspektive annimmt. Normalerweise ist das umgekehrt.Etwas komplexer soll es im „zugehen. Hier kämpfen zwei Teams aus je vier Überlebenden darum, wer die meisten Generatoren für sich einnehmen kann. Der fünfte Mitspieler ist ein Killer, der Jagd auf Spieler beider Teams macht. Wer es etwas chaotischer mag, kannspielen. Anstatt vom Killer wie gewohnt aufgehangen oder getötet zu werden, tauscht ihr lediglich Rollen, wenn ihr gefangen werdet und seit nun selbst der Killer, bis ihr die nächste arme Seele in die Finger bekommt.Wem das an Chaos noch nicht reicht, für den gibt es. Hier werden die Rollen nicht getauscht, sondern ihr werdet vom Killer „angesteckt“, was dazu führen kann, dass zum Ende des Spiels vier Killer und ein Survivor auf der Map unterwegs sind.die Modi in Dead by Daylight auftauchen sollen und welche es genau werden, ist derzeit unklar. Behaviour wollte sich vermutlich erstmal umhören, was den treuen Fans potentiell gefallen würde. Außerdem soll es in Zukunft ein– mehr dazu erfahrt ihr hier.