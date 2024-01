Dead by Daylight: Spekulationen über Zusammenarbeit mit Alan Wake

Dead by Daylight: Fans vermuten Kollaboration mit Alan Wake

Ein kurzes Video teasert das nächste Kapitel von. Fans haben zwar keine Gewissheit, aber eine Vermutung zur nächsten Zusammenarbeit zwischen Behaviour und einem beliebten Horror-Adventure, das kürzlich in die zweite Runde ging.„Mehr erfahrt ihr am 9. Januar“, steht am Ende des achtsekündigen Videos, der Tweet dazu zeigt lediglich ein. Viele vermuten nun eine Kollaboration mit, dessen wichtigstes Werkzeug ebenfalls eine Taschenlampe ist.postet auf Twitter den achtsekündigen Teaser zum neuen Kapitel in Dead by Daylight. Die Fans in den Kommentaren stellen wilde Vermutungen auf, mal ernst gemeint und mal weniger ernst. Viele sind sich jedoch einig: Die Taschenlampe muss etwas zu bedeuten haben.Das liegt zum einen daran, dass der Entwickler vermutlichaus DbD nutzen würde, um damit das nächste Kapitel anzukündigen. Zumal das Item als Emoji sowie direkt im Video vorkommt. Darin liegt eine Taschenlampe auf einem Tisch, das Bild zeigt eine Nahaufnahme ihres Flackerns.Das Licht scheint zudem auf ein paar Seiten aus Papier, die danbebenliegen. Bei genauerem Hinsehen werden Blutflecken deutlich, die sich darauf befinden. Das wiederum lässt Fans von Alan Wake direkt andenken, die der Protagonist des Spiels sammelt. Auch durch den Tweet eines bekannten DbD-Spielers namens G0rejira werden sich Vermutende noch sicherer, dieser schrieb Ende Dezember: „Yo Leute, ihr solltet Alan Wake vor dem 9. Januar spielen“.Spekulationen über ein Crossover zwischen Dead by Daylight und Alan Wake sind daher naheliegend. Ob Behaviour Interactive wirklich zeitnah mit dem finnischen Entwickler Remedy Entertainment zusammenarbeitet, bleibt abzuwarten – vermutlich bis zum, wo man mehr verraten will. Auch das, sogar kostenlos.