Aus dem Nebel erschienen: Dead by Daylight-Franchise umfasst jetzt das Roguelite What the Fog

Zum achten Geburtstag des beliebten Koop-Horror-Spielshat Entwickler und Publisher Behaviour Interactive ordentlich aufgetischt. Als Teil des Banketts erscheint ein brandneues Game im selben Universum, das zu Beginn sogar kostenlos abgestaubt werden kann.Im Livestream der Feierlichkeiten hat das Studiogleichzeitig angekündigt und veröffentlicht. Ganz überraschend also gewinnt das Franchise an Nachwuchs dazu und kann nun ein Roguelite zu seinem Kader zählen.Multiplayer-Horror ist das Aushängeschild des. Mit Dead by Daylight erlangte das Team die Aufmerksamkeit vieler begeisterter Gruppen an Gruselfreunden und pflegt seinen Erfolgstitel seit dem regelmäßig mit neuen Inhalten. Nach mittlerweile acht Jahren hat sich das Spiel bedeutend weiterentwickelt, aber damit ist noch kein Ende besiegelt: Auch für die bevorstehende Zukunft werden fortwährend Pläne geschmiedet.Wie diese aussehen sollen, verrieten die Verantwortlichen amund gaben ganz nebenbei den sofortigen Release ihres neuen Spiels What the Fog bekannt. Auch dieser Titel ist Teil der Gesamtstrategie zu Dead by Daylight und spielt im gleichen Universum. Wieder geht es um, nur diesmal im Zweierteam. Statt rundenbasiert dem Killer zu entkommen, besteht die Aufgabe in What the Fog darin, nach-Manier massenhaft Monster zu besiegen und währenddessen nicht zu krepieren.Der Weg führt dabei durch ein verfluchtes Brettspiel, aus dem es wieder auszubrechen gilt. Acht Schwierigkeitsgrade und die drei Charaktere Dwight, Claudette und Feng Min stehen für dieses Abenteuer zu Auswahl. Um die verlangten, über den ihr einen Key für What the Fog ergattern könnt. Das Kontigent der Gratis-Exemplare ist allerdings beschränkt, Interessierte sollten lieber früher als später zugreifen. Nicht per se gratis, aber dafür mit einem größeren Spielepaket lockt unter anderem der Xbox Game Pass mit neuer Aufstellung