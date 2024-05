Vampir-Action in Dead by Daylight? Crossover mit Castlevania angeteased

Kinder, wie die Zeit vergeht: Schon seit acht Jahren können sich Spieler in kooperativen und nervenaufreibenden Matches Überlebenstaktiken zurechtschmieden, nur um dann von Monstern und Mördern – teilweise aus prestigeträchtigen Franchises – auf unangenehmste Weise die Eingeweide entfernt zu bekommen. Die Rede ist natürlich vonZum Jubiläum hat Entwickler Behaviour Interactive einen Livestream veranstaltet und nicht nur verkündet, welcher grauenvolle Antagonist als nächstes im Koop-Survival-Action Einzug hält, sondern auch schon einen kleinengegeben: Später im Sommer gibt es nämlich eine Kollaboration mit einem wahren Videospielklassiker.Zunächst wird es jedoch mystisch und fantasievoll in Dead by Daylight. Ab 3. Juni könnt (oder müsst) ihr euch in der Kollaboration mit Dungeon & Dragons dem magischen Lich Vecna stellen. Dieser kann nicht nur, sondern unter anderem auch eine Sphäre aussenden, die Überlebende aufspürt, oder Gegner schwächen, wenn sie in eurer Nähe eine Krähe aufscheuchen. Ganz nebenbei zählt der Lich auf die Hilfe leuchtender Skelette, die euch bis auf die Knochen verbrennen werden. Und auch die aus der Dungeon & Dragons-Welt bekannten Mimic-Schatztruhen tauchen hier und dort auf. Als Gegenspielerin des geisterhaften Vecna tritt die Elfenkriegerin Aestri Yazar den Überlebenden bei.Das nächste Crossover wird übrigens mit Konamis legendärer Vampir-Adventure-Reihestattfinden. Über Charaktere – ob gut oder böse – ist noch nichts bekannt, einbestimmt einigen Anklang finden, und mit Charakteren wie Simon oder Richter Belmont sowie Alucard gäbe es viele Fanlieblinge, deren Auftritte von der Community in diesem Rahmen sicher gefeiert werden würden. Näheres dazuDes Weiterem wurde im Rahmen des Streams ein längerer Trailer zum gezeigt , in dem eine Gruppe Teenager einen Film in einem verlassenen Stahlwerk über eine Mordserie drehen wollen. Was für ein Horror-Trope nicht klischeehafter klingen könnte, hat atmosphärisch durchaus Anleihen vonoderund soll noch in diesem Jahr erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr ein weiteres: Mitwurde überraschend ein Koop-Roguelite mit knuffiger Optik vorgestellt.