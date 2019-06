Deliver Us The Moon: Publisher gefunden; Konsolen-Umsetzung steht an; Story-Erweiterung "Tombaugh" im Anmarsch - 4Players.de

Deliver Us The Moon

: Fortuna ( zum Test ) ist im vergangenen Jahr für PC veröffentlicht worden und irgendwie endete das Weltraum-Abenteuer mitten im Verlauf der Geschichte. Damals hieß es, dass die Story irgendwie abgeschlossen werden soll. Nun herrscht langsam Klarheit, denn das niederländische Entwicklerstudio KeokeN Interactive hat mit Wired Productions (GRIP Combat Racing, Close To The Sun, Victor Vran und Tiny Troopers) einen neuen Publisher gefunden, der die Weiterentwicklung und die Verbesserung finanziert. Zugleich wird das Spiel für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (auch als Box-Version).In der Pressemitteilung heißt es, dass diese Version nur "Deliver Us The Moon" heißen wird und sowohl "Fortuna" als auch die noch nicht veröffentlichte Story-Erweiterung "Tombaugh" enthalten wird. Es soll im Laufe dieses Jahres inkl. Story-Ergänzung erscheinen. Diejenigen, die Deliver Us The Moon: Fortuna auf PC gekauft haben, erhalten die Updates und "Tombaugh" kostenlos.KeokeN Interactive erklärt bei Steam , dass die neue Partnerschaft mit Wired Productions die Übersetzung der Texte in zehn Sprachen und zusätzliche Grafik-Verbesserungen ermöglichen würde. Auch über Sprachausgabe würden sie aktuell nachdenken.Letztes aktuelles Video: Dare to Leap