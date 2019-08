Deliver Us The Moon: Update zum fertigen Spiel wird RTX-Unterstützung enthalten - 4Players.de

Nachdem Deliver Us The Moon vor fast genau einem Jahr auf Steam veröffentlicht wurde, fehlt bis heute das komplette Finale - erst Ende dieses Jahres soll das Weltraum-Abenteuer vervollständigt werden, bevor 2020 auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit dem Erscheinen der "Vollversion" auf PC wird Deliver Us The Moon außerdem Echtzeit-Raytraying (RTX) unterstützen und der folgende Trailer demonstriert, wie die neue Technik der Darstellung zusätzliche Tiefe verleiht.In Deliver Us The Moon untersucht man, was auf dem Mond geschehen ist. Eine neue Möglichkeit der Energiegewinnung sollte dort für die in Zukunft darbende Erde geschaffen werden, doch der Kontakt zu dem dort stationierten Team ist abgerissen. Also untersucht man offenbar ausgestorbene Stationen, unternimmt Ausflüge auf die Oberfläche des Trabanten und löst kleine Rätsel, um verschlossene Wege zu öffnen. Unseren Test zu dem ursprünglich veröffentlichten Abenteuer findet ihr unter diesem Link . Wir sind gespannt, ob NeokeN wirksame spielerische Verbesserungen vorgenommen hat und wie die Entwickler ihre Geschichte zu Ende führen!