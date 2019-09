Deliver Us The Moon: Neuveröffentlichung bzw. Update des abschließenden Kapitels erscheint nächsten Monat - 4Players.de

Die Neuveröffentlichung von Deliver Us The Moon erscheint am 10. Oktober auf Steam , wie Wired Productions bekannt gemacht hat. Besitzer des im vergangenen Jahr erschienenen und aufgrund des negativen Feedbacks wieder aus dem Store entfernten Spiels erhalten an diesem Tag das Update mit dem finalen Kapitel in der Tombaugh-Einrichtung, wie Entwickler NeokeN auf Steam mitgeteilt hat. Es wird außerdem Performance-Verbesserungen sowie RTX-Unterstützung enthalten.Wer das Abenteuer auf PlayStation 4 oder Xbox One spielen möchte, muss sich hingegen noch eine Weile gedulden: Die Umsetzungen sollen zu einem noch nicht präzisierten Zeitpunkt im kommenden Jahr veröffentlicht werden.In Deliver Us The Moon untersucht man, was auf dem Mond geschehen ist. Eine neue Möglichkeit der Energiegewinnung sollte für die in Zukunft darbende Erde geschaffen werden, doch der Kontakt zu dem dort stationierten Team ist abgerissen. Also untersucht man offenbar ausgestorbene Stationen, unternimmt Ausflüge auf die Oberfläche des Trabanten und löst kleine Rätsel, um verschlossene Wege zu öffnen. Unseren Test zu dem ursprünglich veröffentlichten Abenteuer findet ihr unter diesem Link . Wir sind gespannt, wie NeokeN die Geschichte zu Ende führt!Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer