Deliver Us The Moon: RTX-Update mit Echtzeit-Raytracing steht bereit + Vergleichsbilder - 4Players.de

Wired Productions und KeokeN Interactive haben das versprochene Update mit RTX-Unterstützung für Echtzeit-Raytracing in Deliver Us The Moon veröffentlicht. Raytracing wird für die Darstellung der Schatten, der Reflexionen auf lichtundurchlässigen Flächen sowie Reflexionen auf durchsichtigen Flächen genutzt. Darüber hinaus wird DLSS-Unterstützung implementiert. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4. Weitere Details findet ihr auch bei Nvidia.com Letztes aktuelles Video: RTX Trailer"Wir freuen uns sehr ab heute GeForce RTX in Deliver Us The Moon zu unterstützen", sagt Koen Deetman, Co-Founder und CEO bei KeokeN Interactive. "Diese unglaubliche Technologie erlaubt dem Spiel sich auf ganz neue visuelle Ebenen zu schwingen. Wir danken der Community für ihre Geduld und sind uns sicher, dass ihnen das Ergebnis gefallen wird.""GeForce RTX sorgt für ein neues Level der Immersion in Deliver Us The Moon", so Matt Wuebbling, Vice-President of Global GeForce Marketing bei Nvidia. "KeokeN hat mit der Beleuchtungsaufbesserung in Deliver Us The Moon einen großen Schritt gewagt und damit für Indie-Studios die Messlatte für die Verwendung von GeForce RTX und Echtzeit-Raytracing hoch angesetzt."Screenshots mit RaytracingScreenshots ohne RaytracingDeliver Us The Moon ist in digitaler Form für PC erhältlich, u.a. über Steam, GOG.com und den Utomik Game-Service. Die Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One soll 2020 folgen."Angetrieben durch die Unreal 4 Engine, spielt Deliver Us The Moon in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und die Menschheit ihren Blick zu den Sternen richtet. Nationen schlossen sich zusammen, um die World Space Agency zu gründen – eine Organisation, die eine Lösung der Energiekrise finden soll. Ihre rettende Idee: Die Kolonialisierung des Mondes und die Erkundung seiner natürlichen Helium-3-Vorkommen, um der wachsenden Bevölkerung auf der Erde als Energiequelle zu dienen. Plötzlich und ohne Vorwarnung bricht die Kommunikation zum Mond ab und die Energiequelle ist verloren. Ohne Verbindung zum Mond verdunkelt sich die Erde und Jahre vergehen, bis sich die Regierungen erneut zusammenschließen, um eine neue Mission zu starten - die Energieversorgung soll wiederhergestellt werden und mit ihr die Hoffnung für die Menschheit."