Deliver Us The Moon: Umsetzungen für PS4 und Xbox One erhältlich

Ab sofort ist das Science-Fiction-Abenteuer Deliver Us The Moon auch für PS4 und Xbox One erhältlich. Wie Publisher Wired Productions mitteilt, beträgt der Preis für die Standard-Edition 24,99 Euro. Die physische Deluxe Edition, die neben dem Spiel auch den Soundtrack sowie ein 100-seitiges digitales Artbook enthält, erscheint dagegen erst am 14. August zum Preis von 29,99 Euro. Zudem soll später auch eine Umsetzung für Nintendo Switch folgen. Für Xbox-Nutzer interessant: Deliver Us The Moon landet umgehend im Abo-Service Game Pass und ist dort entsprechend ebenfalls ab heute verfügbar."Deliver Us The Moon ist wunderbar realistisch und wird Fans von Sci-Fi-Thrillern garantiert gefallen. Nun können endlich auch Konsolenspieler weltweit das Spiel erleben", sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions.Koen Deetman, CEO des Entwicklerstudios KeokeN Interactive, ergänzt: "Der Konsolen-Launch ist ein Höhepunkt unserer Reise – von Kindern mit leuchtenden Augen, die hypnotisiert von dem Raumfahrtenthusiasmus unseres Großvaters waren, zu Spieleentwicklern, die eine immersive Welt erschaffen, in der sich Spieler wie echte Astronauten fühlen."Auf dem PC wurde Deliver Us The Moon bereits im Oktober 2019 veröffentlicht und zählte zu den ersten Indie-Spielen, bei denen die Grafik-Technologie für Echtzeit-Raytracing und die neueste Version von Nvidias Deep Learning Super Sampling-Technologie (DLSS) eingesetzt wurden. In unserem Test erreichte das Abenteuer aufgrund fehlender Inhalte damals aber nur eine mangelhafte Wertung von 39%.Letztes aktuelles Video: Blackout Trailer