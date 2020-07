Deliver Us The Moon: Limitierte Collector's Edition für Herbst angekündigt

Deluxe Edition des Spiels (PlayStation 4 oder Xbox One)

Preisgekrönter Original-Soundtrack auf 12-Zoll Doppel-Vinyl

Exklusives und limitiertes Moonman „The Blackout” Comic-Buch

Stellares Hardcover-Artbook zu Deliver Us The Moon

Detailliertes Poster der echten Mondkarte

USB-Stick in der Form des ASE mit exklusiven Bonus-Inhalten der Entwickler und mehr

Space-tastische Game Art-Drucke

Nummeriertes Echtheitszertifikat

Authentischer WSA-Patch, um Teil des Teams zu sein.

Zusätzlicher Bonus-Key für Deliver Us The Moon

Im Herbst erscheint eine Collector's Edition für Deliver Us The Moon im Handel. Das haben KeokeN Interactive und Wired Productions angekündigt. Die Edition wird auf 2000 Stück limitiert sein, 99,99 Euro kosten und folgende Inhalte bieten:Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions erzählt dazu: "Wir haben 2017 damit begonnen, unsere eigenen limitierten Collector’s Editions zu produzieren und jede ihrer Veröffentlichungen feierte unglaubliche Spiele und deren Entwickler. Unsere Fans freuen sich auf die aktuellen Entwicklungen und wie sie, sind auch wir voller Vorfreude diese Collector’s Editions zu kreieren. Eventuell sind wir nicht in der Lage eine Rakete in den Himmel zu feuern (man kann mir glauben, es war Teil des Plans vor COVID!) aber wir können im Gegenzug diese kosmische Collector’s Edition anbieten und den Fans eine einfache Botschaft mit auf den Weg geben: Seid schnell und sichert euch direkt eure Edition!"Vorbestellungen sind ab sofort über den Wired Store möglich. Dort wird man ab dem 14. August auch Inhalte der physischen Deluxe Edition separat erwerben können.Letztes aktuelles Video: Blackout Trailer