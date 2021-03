Deliver Us The Moon: Neuaufgelegter Sci-Fi-Thriller nimmt Kurs auf PS5 und XBS

Das nach dem verkorksten Debüt (zum Test ) bereits in überarbeiteter Form für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienene Weltraum-Adventure Deliver Us The Moon ab 22,23€ bei kaufen ) soll "bald" auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht werden, wie Wired Productions und KeokeN Interactive bekanntgeben. Ein konkretes Zeitfenster wurde zwar nicht genannt, aber wer bereits im Besitz einer PS4- oder Xbox-One-Fassung ist soll ein kostenloses Next-Gen-Upgrade erhalten. Käufer der Steam -Version, die aktuell mit 38 Prozent Rabatt angeboten wird, sollen ebenfalls alle wichtigen Verbesserungen ohne Zusatzkosten erhalten.Spielbeschreibung des Herstellers: "Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer nahen, apokalyptischen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Um die Energiekrise zu lösen, gründeten die Weltmächte die World Space Agency und sicherten sich auf dem Mond eine vielversprechende neue Energiequelle.Die World Space Agency kolonisierte und operierte vom Mond aus, bis in einer schicksalhaften Nacht die Kommunikation mit der Erde endete und die Energiequelle verloren war. Jetzt, Jahre später, übernimmst du die Rolle des letzten Astronauten der Erde auf einer Mission ums Überleben, um zu untersuchen, was passiert ist und um die Menschheit zu retten."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS5 XBS