The Wild Eight: Der eisige Überlebenskampf in Alaska hat begonnen - 4Players.de

Erforschen - Entdecke das Geheimnis hinter dem Flugzeugabsturz. Erfülle die Missionen und finde alle Absonderheiten, die sich in dieser verschneiten Region verbergen. Erfülle die Nebenaufgaben in verlassenen Gebäuden, seltsamen Laboratorien und mysteriösen Einrichtungen und finde dabei einzigartige Beutestücke und etwas, das nicht von dieser Welt stammt!

Zusammenarbeiten - Spiele online zusammen mit anderen Spielern und stelle dich den anspruchsvollsten Aufgaben.

Überleben - Trotze den neuen Herausforderungen in dieser wunderschönen und doch tödlichen, zufällig generierten Low-Poly-Welt. Wärme dich nachts am Lagerfeuer auf. Überlebe mit anderen Spielern die Schneestürme und teilt euer Essen!

Fertigen & Verbessern - Sammle alles, was du finden kannst, und fertige die Werkzeuge, die dein Überleben sichern – Waffen, Kleidung und Hilfsmittel. Verbessere deine Überlebensfertigkeiten in deinem Unterschlupf und beeinflusse das Gameplay, wie du es am liebsten magst.

Jagen oder gejagt werden - Fliehe vor den wilden Bestien oder drehe den Spieß um und lass sie deine eigene Angst spüren. In der Wildnis lauern jedoch Wesen, die noch viel gefährlicher sind als wilde Tiere und Schneestürme.

Das Survival-Abenteuer The Wild Eight von Eight Points und HypeTrain Digital hat am 3. Oktober 2019 den Early Access auf Steam hinter sich gelassen und ist als Version 1.0 erhältlich. Bis zum 10. Oktober wird noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 71 Prozent von 3.697 Reviews positiv; in den letztn 30 Tagen waren sogar 80 Prozent von 84 Reviews positiv).Im auch für PlayStation 4 und Xbox One angekündigten Spiel kämpfen nach einem Flugzeugabsturz in Alaska acht nicht verunglückte Insassen ums Überleben in der Wildnis. Dazu heißt es von den Machern: "Lass dich nicht in den Wahnsinn treiben. Du musst überleben, damit du die Geschichte von The Wild Eight weitererzählen kannst.In The Wild Eight bist du immer auf der Hut - ansonsten wirst du nicht überleben. Finde heraus, was an diesem mysteriösen Ort vor sich ging. The Wild Eight ist keine realistische Überlebenssimulation, sondern ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das sowohl für Teamwork-Multiplayer als auch für ein fesselndes Einzelspielererlebnis entwickelt wurde."Folgende Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC