Sniper Elite 4: Switch-Umsetzung im Trailer

Rebellion wird Sniper Elite 4 am 17. November für Switch veröffentlichen und stellt die Umsetzung im folgenden Spielszenen-Video näher vor. Als Besonderheiten der Umsetzung preist Rebellion die optionale Bewegungssteuerung beim Zielen, das HD-Rumble, die Unterstützung des Pro-Controllers und den lokalen Mehrspielermodus an, der für Koop- und Versus-Einsätze angeboten wird. Das Spiel soll sowohl digital über den eShop als auch via Cartridge im regulären Handel erhältlich sein.Auf dem PC, PS4 und Xbox One ist die Scharfschützen-Action bereits seit Anfang 2017 erhältlich und wurde bei uns im Test auf den beiden Konsolen mit einer guten Wertung von 79 Prozent bedacht.