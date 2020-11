Sniper Elite 4: Scharfschütze Karl Fairburne zieht in den Switch-Einsatz

Motion-Aim mit gyroscopischen Controllern

HD Rumble-Unterstützung - der eigene Herzschlag und die Einschüsse werden fühlbar gemacht

Lokaler Multiplayer - bis zu 4 Spieler können in einem Netzwerk gemeinsam spielen

Pro Controller-Unterstützung - noch präziser als je zuvor

Screenshot - Sniper Elite 4 (Switch) Screenshot - Sniper Elite 4 (Switch) Screenshot - Sniper Elite 4 (Switch) Screenshot - Sniper Elite 4 (Switch) Screenshot - Sniper Elite 4 (Switch)

Am 17. November 2020 haben Rebellion und Sold Out den bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienenen Taktik-Shooter Sniper Elite 4 ab 19,89€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Im eShop werden 39,99 Euro für den Download des auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titels fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "Entdecke nie dagewesene Sniper-Freiheiten im größten und besten Zweiter-Weltkrieg-Shooter aller Zeiten. Erlebe taktische Third-Person-Kämpfe, harte Gameplay-Entscheidungen sowie epische Weitschüsse über riesige Levels und befreie Italien aus der Umklammerung des Faschismus.Im Anschluss an das preisgekrönte Vorgängerspiel setzt Sniper Elite 4 die Geschichte des Zweiten Weltkriegs fort und versetzt den Spieler auf die wunderschöne italienische Halbinsel, samt sonnenverwöhnten Küstenstädtchen, urwüchsigen Wäldern, Bergtälern und gigantischen Nazi-Bauten. Geheimagent und Eliteschütze Karl Fairburne muss an der Seite der tapferen Männer und Frauen des italienischen Widerstands kämpfen und mit einer ganz neuen Bedrohung fertig werden, die der Gegenwehr der Alliierten in Europa ein Ende setzen könnte, noch bevor sie richtig begonnen hat."Auf Switch werden laut Hersteller folgende exklusive Features geboten:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch