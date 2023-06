The Legend of Zelda (Oldie): Soll Gerüchten zufolge als nächstes verfilmt werden

The Legend of Zelda: Der Kampf um Hyrule in Spielfilmlänge?

Bis wir nachden nächsten Videospiel-Ableger der Reihe zu sehen bekommen, dürften erneut mehrere Jahre ins Land ziehen.Ähnlich lange könnte es auch dauern, bis Held Link auf der Leinwand das Master-Schwert zieht – zumindest, wenn man aktuellenGlauben schenken möchte. Offenbar arbeiten Nintendo und Universal nämlich schon einen Vertrag aus, um einenWirklichkeit werden zu lassen.Wer dieverfolgt hat, dürfte angesichts dieser Neuigkeiten wenig überrascht sein. Der Klempner hat es schon jetzt zumgeschafft und das ebenfalls beliebte The Legend of Zelda-Franchise soll es ihm offenbar gleichtun.Das Gerücht stammt dabei vom Filmkritiker Jeff Sneider, der von demgehört haben will. In der jüngsten Folge des The Hot Mic Podcast auf YouTube teilte er seine Insider-Informationen und betonte, dass ein Zelda-Film angesichts des Erfolgs von Mario ziemlich erwartbar sei:„Ich glaube nicht, dass das, was ich gleich sage, eine große Überraschung ist… Mir wurde berichtet, dass Universal tatsächlich kurz davor ist, ein großes Geschäft mit Nintendo wegen The Legend of Zelda abzuschließen. Es sieht aus, als wäre Zelda das nächste große Franchise von Illumination und Nintendo, was wir sicherlich alle erwartet haben, aber ja, mir wurde gesagt, dass es passiert und Universal eine ganze Stange Geld kosten wird, aufgrund des Erfolgs von Super Mario. Nintendo kennt mittlerweile seinen Wert, aber ja, mir wurde gesagt, dass das jetzt Realität wird.“Details zu dem Deal zwischen Nintendo und Universal hat Sneider nicht, wir müssen also, bis ein neuer Insider auspackt oder besagter The Legend of Zelda-Film offiziell angekündigt wird. Sollte das Gerücht stimmen, dann sich scheint die Angst unseres Redakteurs Jonas,, jedenfalls zu bewahrheiten.