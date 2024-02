The Legend of Zelda: Anbieter wollte eigentlich "nur" 20.000 Dollar

Ein Videospielfan hat kürzlich bei eBay ein originalverpacktes Exemplar des NES-Titelseingestellt. Dass er hier ein seltenes Objekt besaß, war ihm wohl klar, denn immerhin hatte er klare Preisvorstellung.Dass diese aber sogar noch deutlich unter dem tatsächlichen Wert zu liegen schien, war ihm nicht bewusst. Erst durch einige aufmerksame und sehr ehrliche Nutzer konnte er verhindern, dass ihmging.Der junge Videospielfreund namens Kiro (so zumindest sein Name auf eBay) stellte seine Version von The Legend of Zelda auf der Auktionsplattform ein; mit dem Ziel „irgendwaszu bekommen“. Ein stolzes Sümmchen für ein Videospiel, wenn auch keine utopische Vorstellung, wenn man ein seltenes und vor allem altes und originalverpacktes Exemplar sein Eigen nennen kann.Dass er am Ende mit mehr als dem Zehnfachen des erhofften Erlöses aus der Geschichte hervorgeht, verdankt er ebenso gutherzigen wie uneigennützigen Menschen, die sein Angebot aufmerksam studiert und ihn schon kurze Zeit, nachdem er es online gestellt hatte, kontaktierten. „Schon nach Minuten haben michund gefragt, ob ich überhaupt wüsste, was ich da besäße“, so Kiro.Tatsächlich handelte es sich bei seiner Version des ersten Zelda-Spiels aus dem Jahr 1986 um dieüberhaupt. Nachdem Kiro das Angebot von eBay entfernt und sein Videospiel stattdessen beim Auktionshaus Heritage anbot, wurde dieses schlussendlichverkauft.Bei Weitem nicht der höchste Preis, der jemals für ein Videospiel gezahlt wurde, unter den Umständen aber, wenn jedes eBay-Mitglied einfach den geforderten Preis hätte zahlen und selbst Profit aus dem Deal schlagen können. Dass utopische Summen nicht nur für Spiele, sondern auch für Ingame-Content gezahlt werden,