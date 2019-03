Xbox Games with Gold: Im April 2019 mit The Technomancer, Outcast und Advanced Warfighter 2 - 4Players.de

The Tecnomancer (39,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 30. April 2019 auf Xbox One verfügbar

Outcast: Second Contact (39,99 Dollar) ist vom 16. April bis zum 15. Mai 2019 auf Xbox One verfügbar

Star Wars: Battlefront 2 (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Aprilr 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 30. April 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (39,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. März 2019 auf Xbox One verfügbar

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (19,99 Dollar) ist vom 16. März bis zum 15. April 2019 auf Xbox One verfügbar

Star Wars Republic Commando (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. März 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Metal Gear Rising: Revengeance (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. März 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Microsoft hat das April-Aufgebot für Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) angekündigt. Auf der Xbox One erhält man Zugriff auf The Technomancer und Outcast - Second Contact Star Wars: Battlefront 2 (Xbox-Original) und Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 sind für Xbox 360 und Xbox One vorgesehen.Games with Gold im April 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (März 2019):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: April 2019