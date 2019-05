Xbox Games with Gold: Im Juni 2019 mit NHL 19, Rivals of Aether und Portal: Still Alive - 4Players.de

EA Sports NHL 19 (59,99 Dollar) ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar

Rivals of Aether (14,99 Dollar) ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar

Portal: Still Alive (14,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Earth Defense Force 2017 (14,99 Dollar) ist vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Marooners (9,99 Dollar) ist vom 1. bis 31. Mai auf Xbox One verfügbar

The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour (49,99 Dollar)ist vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox One verfügbar

Earth Defense Force: Insect Armageddon (19,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Comic Jumper (14,99 Dollar) ist vom 16. bis 31. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Das Juni-Aufgebot für Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) steht fest. NHL 19 und Rivals of Aether sind für die Xbox One vorgesehen. Portal: Still Alive und Earth Defense Force 2017 werden auf Xbox 360 und Xbox One zur Verfügung stehen.Games with Gold im Juni 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Mai 2019):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft / Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.