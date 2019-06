Xbox Games with Gold: Im Juli 2019 mit Inside und Castlevania: Symphony of the Night - 4Players.de

Inside (19,99 Dollar) ist vom 1. bis 31. Juli auf Xbox One verfügbar

Big Crown: Showdown (12,99 Dollar) ist vom 16. Juli bis 15. August auf Xbox One verfügbar

Castlevania: Symphony of the Night (9,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Meet the Robinsons (19,99 Dollar) ist vom 16. bis 31. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

EA Sports NHL 19 (59,99 Dollar) ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar

Rivals of Aether (14,99 Dollar) ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar

Portal: Still Alive (14,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Earth Defense Force 2017 (14,99 Dollar) ist vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Das Juli-Aufgebot für Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) steht fest. Für die Xbox One gibt es Inside und Big Crown: Showdown Castlevania: Symphony of the Night und Meet the Robinsons (Triff die Robinsons) stehen auf Xbox 360 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität) zur Verfügung. Auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Channel löst die Titelauswahl mehrheitlich negative Reaktionen aus.Games with Gold im Juli 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Juni 2019): Zum Test von Inside : Mit Limbo haben die Dänen von Playdead 2010 einen Überraschungshit gelandet und die Xbox 360 als Indie-Plattform populär gemacht. Und ihr zweites Projekt hat spätestens dann Wellen geschlagen, als Microsofts ID@Xbox-Chef Chris Charla auf der E3-Pressekonferenz davon sprach, dass Inside eines der besten Spiele sei, die er bislang gespielt habe. Kann das düstere Abenteuer die Erwartungen erfüllen?Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft / Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.