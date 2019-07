Xbox Games with Gold: Im August 2019 mit Gears of War 4 und Forza Motorsport 6 - 4Players.de

Gears of War 4 (12,99 Dollar) ist vom 1. bis 31. August auf Xbox One verfügbar

Forza Motorsport 6 (29,99 Dollar) ist vom 16. August bis 15. September auf Xbox One verfügbar

Torchlight (14,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Castlevania: Lords of Shadow (19,99 Dollar) ist vom 16. bis 31. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Inside (19,99 Dollar) ist vom 1. bis 31. Juli auf Xbox One verfügbar

Big Crown: Showdown (12,99 Dollar) ist vom 16. Juli bis 15. August auf Xbox One verfügbar

Castlevania: Symphony of the Night (9,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Meet the Robinsons (19,99 Dollar) ist vom 16. bis 31. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) erhalten im August 2019 - wie gewohnt - Zugriff auf vier Spiele. Für die Xbox One gibt es Gears of War 4 und Forza Motorsport 6 . Sowohl Castlevania: Lords of Shadow als auch Torchlight stehen auf Xbox 360 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität) zur Verfügung.Games with Gold im August 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Juli 2019):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft / Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.