Xbox Games with Gold: Im November 2019 mit Sherlock Holmes: The Devil's Daughter und The Final Station - 4Players.de

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (54,99 Dollar) ist vom 1. bis 30. November auf Xbox One verfügbar

The Final Station (14,99 Dollar) ist vom 16. November bis 15. Dezember auf Xbox One verfügbar

Star Wars: Jedi Starfighter (9,99 Dollar) als ein Spiel von der ersten Xbox ist vom 1. bis 15. November auf Xbox One verfügbar.

Joy Ride Turbo (9,99 Dollar) ist vom 16. bis 30. November auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Tembo the Badass Elephant (14,99 Dollar) ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One verfügbar

Friday the 13th: The Game (19,99 Dollar) ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox One verfügbar

Disney Bolt (9,99 Dollar) ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (29,99 Dollar) ist vom 16. bis 31. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Im November 2019 sind Sherlock Holmes: The Devil's Daughter und The Final Station im Aufgebot von Xbox Games with Gold auf Xbox One enthalten. Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft erhalten ebenfalls Zugriff auf Star Wars: Jedi Starfighter (von der ersten Xbox) und Joy Ride Turbo (Xbox 360).Games with Gold im November 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Oktober 2019):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft / Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: November 2019