Xbox Games with Gold: Im Januar 2020 mit Styx: Shards of Darkness, Batman (Telltale) und Tekken 6 - 4Players.de

Styx: Shards of Darkness (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Januar 2020 auf Xbox One verfügbar

Batman: The Telltale Series (14,99 Dollar) ist vom 16. Januar bis zum 15. Februar 2020 auf Xbox One verfügbar

Tekken 6 (14,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Januar auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.

LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy (14,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.

Insane Robots (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Dezember auf Xbox One verfügbar

Jurassic World Evolution (49,99 Dollar) ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar auf Xbox One verfügbar

Toy Story 3 (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. November auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD (14,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.

Die ersten Spiele bei Xbox Games with Gold im Jahr 2020 bzw. für Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft sind Styx: Shards of Darkness und Batman: The Telltale Series für Xbox One. Für Xbox 360 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität) sind Tekken 6 und LEGO Star Wars 2: Die klassische Trilogie dabei.Das Angebot Games with Gold gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Microsoft Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.