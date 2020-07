Xbox Games with Gold: Im August 2020 u.a. mit Portal Knights und Override: Mech City Brawl

Portal Knights ist vom 1. bis zum 31. August auf Xbox One verfügbar

Override: Mech City Brawl ist vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox One verfügbar

MX Unleashed ist vom 1. bis zum 15. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Red Faction 2 ist vom 16. bis zum 31. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

WRC 8 FIA World Rally Championship (59,99 Euro) ist vom 1. bis 31. Juli auf Xbox One verfügbar

Dunk Lords (19,99 Euro) ist vom 16. Juli bis 15. August auf Xbox One verfügbar

Saints Row 2 (9,99 Euro) ist vom 1. bis 15. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Juju (14,99 Euro) ist vom 16. bis 31. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Das Games-with-Gold-Lineup für Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft für August 2020 steht fest. Portal Knights und Override: Mech City Brawl sind für Xbox One vorgesehen. Auf Xbox 360 und ebenfalls auf Xbox One können MX Unleashed und Red Faction 2 runtergeladen werden.Xbox Games with Gold im August 2020:Xbox Games with Gold im Juli 2020: