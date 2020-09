Xbox Games with Gold: Im Oktober 2020 u.a. mit Slayaway Camp und Maid of Sker

Slayaway Camp: Butcher's Cut ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One verfügbar

Maid of Sker ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox One verfügbar

Sphinx and the Cursed Mummy ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Costume Quest ist vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

The Division ist vom 1. bis 30. September auf Xbox One verfügbar

The Book of Unwritten Tales 2 ist vom 16. September bis 15. Oktober auf Xbox One verfügbar

de Blob 2 ist vom 1. bis 15. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Armed and Dangerous ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Xbox-Spieler mit einer aktiven Games-with-Gold-Mitgliedschaft erhalten im Oktober 2020 - wie immer - Zugriff auf zwei Titel für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielen kann. Diesmal sind Slayaway Camp: Butcher's Cut Maid of Sker , Sphinx and the Cursed Mummy ( Sphinx und die verfluchte Mumie ) und Costume Quest im Aufgebot.Xbox Games with Gold im Oktober 2020:Xbox Games with Gold im September 2020: