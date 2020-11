Xbox Games with Gold: Im Dezember 2020 u.a. mit The Raven Remastered und Saints Row: Gat out of Hell

The Raven Remastered ist vom 1. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar

Bleed 2 ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar

Saints Row: Gat out of Hell ist vom 1. bis zum 15. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Stacking ist vom 16. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Aragami: Shadow Edition ist vom 1. bis 30. November auf Xbox One verfügbar.

Swimsanity! ist vom 16. November bis 15. Dezember auf Xbox One verfügbar.

Full Spectrum Warrior ist vom 1. bis 15. November auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Lego Indiana Jones ist vom 16. bis zum 30. November auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

