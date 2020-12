Xbox Games with Gold: Im Januar 2021 u.a. mit Little Nightmares, Trine 4 und King of Fighters 13

Little Nightmares ist vom 1. bis 31. Januar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Trine 4: The Nightmare Prince ist vom 16. Januar bis 15. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

The King of Fighters XIII ist vom 1. bis 15. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Breakdown ist vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

The Raven Remastered ist vom 1. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar

Bleed 2 ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar

Saints Row: Gat out of Hell ist vom 1. bis zum 15. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Stacking ist vom 16. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar

Im Januar 2021 bekommen Xbox-Spieler mit einer aktiven Games-with-Gold-Mitgliedschaft oder dem Xbox Game Pass Ultimate - wie immer - Zugriff auf zwei Titel für Xbox One sowie Xbox Series X/S und zwei weitere Spiele für Xbox 360, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf den moderneren Xbox-Konsolen spielen kann. Im Aufgebot sind Little Nightmares The King of Fighters 13 und Breakdown Trine 4: The Nightmare Prince ist ein Ersatzspiel für Dead Rising (2016), das überall sonst im Januar-2021-Line-Up enthalten ist, aber in Deutschland aufgrund der Indizierung nicht verteilt werden darf.Xbox Games with Gold im Januar 2021:Xbox Games with Gold im Dezember 2020: