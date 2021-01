Xbox Games with Gold: Preiserhöhung für Xbox Live Gold; im Februar u.a. Gears 5 und Resi

Microsoft hat soeben bekanntgegeben, dass das Preismodell für Xbox Live Gold in Deutschland, Österreich und der Schweiz angepasst wird (also ähnlich wie in den USA). Die Preise ändern sich in Deutschland für einen Monat auf 8,99 Euro (vorher 6,99 Euro), für drei Monate auf 23,99 Euro (vorher 19,99 Euro) und für sechs Monate auf 47,99 Euro.Die mittlerweile nicht mehr verfügbare Zwölf-Monats-Mitgliedschaft war früher für vergleichsweise günstige 59,99 Euro zu haben. In den Nachbarländern Schweiz und Österreich sieht es folgendermaßen aus:"Die Preise in Österreich bleiben für einen Monat bei 8,99 Euro, ändern sich für drei Monate auf 23,99 Euro und für sechs Monate auf 47,99 Euro. In der Schweiz ändern sich die Preise für einen Monat auf 9,99CHF, für drei Monate auf 27,99CHF und für sechs Monate auf 55,99CHF. Weitere Informationen zu den Änderungen findest Du auf Xbox Wire DACH ."Des Weiteren wurden die in "Games with Gold" enthaltenen Gratisspiele für den Februar verkündet, darunter Gears 5 und die neu aufgelegte Version von Resident Evil:"Dabei stehen Dir drei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.Erlebe den Kampagnen- und Multiplayer-Modus von Gears 5 jetzt auch in optimierter Form für Xbox Series X|S. Während sich der Krieg weiter zuspitzt, stellt Kait Diaz eine Verbindung zum Feind her und stößt dabei auf die wahre Gefahr für Sera – sich selbst.Gears 5 ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.In der neu aufgelegten Version des Horror-Klassikers schließt Du Dich dem Special-Forces-Team S.T.A.R.S. an und erkundest ein verlassenes Herrenhaus am Rande von Raccoon City. Bleibe wachsam, denn Deine Ressourcen sind knapp und die lebenden Toten lauern überall…Resident Evil ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.In diesem Plattformer im Metroidvania-Stil schlüpfst Du in die Rolle der Heldin Dandara und versuchst die Salzwelt vor dem Untergang zu bewahren. Decke Geheimnisse auf, stelle Dich unzähligen Gefahren und lerne einzigartige Charaktere kennen. Die atemberaubende Pixelgrafik und der originelle Soundtrack erwecken das visuelle und auditive Wunderland zum Leben.Dandara: Trials of Fear Edition ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.Es ist an der Zeit, Deinen Filzhut aufzusetzen und Indy dabei zu helfen, eines der mächtigsten Artefakte der Menschheit zu bergen. Nimm es mit dem Nazi-Regime und der asiatischen Unterwelt auf und finde das mysteriöse Herz des Drachen, bevor es dem Feind in die Hände fällt.Indiana Jones and the Emperor’s Tomb ist vom 1. Bis 15. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.Kehre zehn Jahre nach Erscheinen des ersten Teils zurück auf den Planeten, der durch den andauernden Kampf um thermische Energie immer weiter Schaden nimmt. Spiele mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus und wähle aus einer Vielzahl an Waffen und Fahrzeugen, um Deinen Charakter für den Kampf auszurüsten.Lost Planet 2 ist vom 16. Bis 28. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar."Letztes aktuelles Video: Dezember 2020