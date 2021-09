Xbox Games with Gold: Im Oktober 2021 mit Aaero, Hover und Resident Evil Code: Veronica X

Aaero ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Hover ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Castlevania: Harmony of Despair ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Resident Evil Code: Veronica X ist vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Warhammer: Chaosbane ist vom 1. bis 30. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Mulaka ist vom 16. September bis 15. Oktober auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Zone of the Enders 3D Collection ist vom 1. bis 15. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Samurai Shodown 2 ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Microsoft hat die vier Spiele benannt, die im Oktober 2021 bei Games with Gold dabei sein werden - also für Abonnenten von Xbox Live Gold oder vom Xbox Game Pass Ultimate. Den Nutzern stehen zwei Titel für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die sich dank Abwärtskompatibilität auch auf den neueren Xbox-Konsolen spielen lassen.Xbox Games with Gold im Oktober 2021:Xbox Games with Gold im September 2021: