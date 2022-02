Xbox Games with Gold: Im März 2022 u.a. mit Street Power Soccer und The Flame in the Flood

Sacred 2 Fallen Angel

Microsoft hat die Spiele benannt, die im März 2022 bei Xbox Games with Gold zum Download zur Verfügung stehen werden. Erneut umfasst das Angebot sowohl Titel für die Xbox One als auch die aktuelle Xbox Series X|S sowie Xbox-360-Spiele, die auch via Abwärtskompatibilität gespielt werden dürfen.Den Anfang macht bereits am 1. März 2022 das Action-Rollenspiel Saced 2: Fallen Angel. Bei diesem klassischen Hack&Slay in bester Diablo-Manier schnetzelt ihr euch durch Monsterhorden, sammelt immer bessere Ausrüstung und begleitet euren Helden bis zum großen Finale. Am gleichen Tag steht das Abenteuer The Flame in the Flood bereits, das u.a. von einem Art-Designer stammt, der früher an der Bioshock-Reihe mitgewirkt hat. Ab Mitte März gibt es weitere Titel. Wie gewohnt benötigt ihr eine aktive Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live, um euch die Spiele kostenlos herunterladen zu können.Hier das vollständige März-Line-up in der Übersicht:Nachfolgend die offiziellen Beschreibungen der Titel:In Sacred 2 Fallen Angel wimmelt es nur so vor spannenden Quests, interessanten NSCs und anspruchsvollen Kämpfen. Dank fließendem Übergang zwischen Solo- und Multiplayer-Funktionen stellst Du Dich Deinem Schicksal wahlweise alleine oder im Team.Ein Mädchen und ihr Hund begeben sich auf eine Reise durch die Seenlandschaften in Amerika. Du kannst Dich zu Fuß fortbewegen oder mithilfe eines Floßes einen zufallsgenerierten Fluss hinabreisen, während Du nach Ressourcen suchst, Werkzeuge erstellst, Krankheiten heilst, Wildtieren aus dem Weg gehst und gefährlichen Unwettern ausweichst.Zeige Deinen hipsten Streetstyle und beeindrucke Deine Gegner*innen mit coolen Fußball-Moves. Abenteuerliche Trickschüsse, aberwitzige Spielmodi und atmosphärische Schauplätze sorgen für eine absolut fantastische Streetfootball-Erfahrung. Auf Deinem Weg zum Champion stellst Du Dich wahlweise den Legenden des Sports oder Deinen Freund*innen. Wer von Euch beweist Treffsicherheit und wird Torkönig*in der Straße?Drama in Bikini Bottom! Als Spongebob das geheime Rezept für den Krabbenburger verliert, ist er so verzweifelt, dass er den Schurken Plankton um Hilfe bittet. Mithilfe von Planktons Erinnerungsmaschine reist Spongebob durch seine glücklichsten Erinnerungen, um das Rezept zu rekonstruieren und das Jubiläum der Krossen Krabbe zu retten.