Xbox Games with Gold: Im April 2022 u.a. mit Another Sight und Outpost Kaloki X

Another Sight (Xbox Series X|S, One) – 1. bis 30. April 2022

Outpost Kaloki X (Xbox Series X|S, One, 360) – 1. bis 15. April 2022

MX vs. ATV Alive (Xbox Series X|S, One, 360) – 16. bis 30. April 2022

Hue (Xbox Series X|S, One) – 16. April bis 15. Mai 2022



Auch im nächsten Monat stehen für die Abonnenten von Xbox Live Gold mehrere Spieler kostenlos zum Download bereit. Mittlerweile hat Microsoft das offielle Line-up für den April 2022 bekannt gegeben.Dabei handelt es sich um folgende Titel:Nachfolgend die offiziellen Beschreibungen:In diesem surrealen Fantasy-Abenteuer begibst Du Dich in das viktorianische London, das im Jahr 1899 industriell erblüht – angetrieben von atmosphärischer Steampunk-Technologie. In diesem Setting entwickelt sich eine besondere Freundschaft zwischen zwei ungleichen Charakteren: Als das mutige Mädchen Kit in einen Baustellenschacht der Untergrundbahn fällt, verliert sie ihr Augenlicht. Doch der mysteriöse rote Kater Hodge findet das erblindete Mädchen und gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise.Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, schnapp sie Dir, besteige eine Rakete und verkaufe Limonade im Weltraum! Tatsächlich verkaufst Du die süße Erfrischung so gewinnbringend, dass sie den Grundstein für Dein intergalaktisches Wirtschaftsimperium bildet. Deiner Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt: Egal, ob Spielhalle, Single-Bar oder ein anderes vielversprechendes Geschäftsmodell – gestalte die Expansion in die Tiefen des Weltraums ganz nach Deinem Geschmack!Es wird Zeit für rasante Racing-Action auf abwechslungsreichen Tracks rund um den Globus! Nutze den Rider Reflex und konfiguriere die Maschine Deiner Träume – perfekt abgestimmt auf Deinen Racing-Stil. Egal, ob Du durch Schlamm, Sand oder Schnee düst: Dies ist nur eine Etappe im Racing-Wettkampf Deines Lebens!Hue ist ein lebendiger, preisgekrönter Plattform-Puzzler. Du nutzt die Macht der Farben, um die Welt wiederzubeleben und erkundest ein gefahrvolles, graues Land auf der Suche nach Deiner verschwundenen Mutter. Hindernisse schaffst Du einfach aus dem Weg, indem Du sie passend zu ihrem Hintergrund einfärbst. Doch dahinter warten bereits neue Rätsel – voller Gefahr, Mysterien und noch nie zuvor gesehener Farben.