Xbox Games with Gold: Die neuen Spiele im Juni

Im Jump-n-Run Raskulls bahnt man sich seinen Weg durch 60 Level. Entweder alleine, im Multiplayer oder im Couch-Koop kann man durch die Level springen, fallen oder schwimmen.



16.Juni - 15. Juli Verfügbar auf One, XBS

Project Highrise: Architects Edition



Im Aufbauspiel Project Highrise: Architects Edition plant und baut man berühmte Wolkenkratzer. Neben einem Sandbox-Modus gibt es eine Kampagne mit 29 Challenges.





Am heutigen 1. Juni 2022 stehen die ersten "Games with Gold" bereit, die Abonnenten von Xbox Live Gold auf One, XBS und teilweise auf 360 erhalten.Verfügbar auf One, XBSIm Aufbauspiel Aven Colony baut man seine Kolonie zu ausgedehnten Städten aus und entdeckt den fremden Planeten "Aven Prime".Verfügbar auf One, XBS, 360Mittlerweile dürften die meisten von dem sympathischen Fleischklops und seiner Freundin gehört haben: Im Plattformer Super Meat Boy versucht man möglichst unbeschadet an zahlreichen fiesen Fallen vorbeizukommen.Verfügbar auf One, XBS, 360