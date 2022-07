Xbox Games with Gold: Spiele für Xbox 360 werden gestrichen

Keine 360-Spiele mehr ab Oktober

Xbox Games With Gold wird ab Oktober keine Spiele für Xbox 360 mehr zum Download anbieten. Dies wurde unter anderem durch eine Mail an niederländische Abonnenten des Xbox Live Gold-Services bekannt.Ab dem 1.Oktober 2022 werden laut Microsoft keine monatlich neuen 360-Spiele mehr im Service angeboten. Spiele für Xbox One oder andere Benefits des Service sollen von dieser Änderung nicht betroffen sein. Man habe das Limit der Möglichkeiten erreicht, neue Spiele in den Katalog aufzunehmen. Hier gäbe es technische und lizenzrechtliche Beschränkungen.Die per Games With Gold eingesammelten 360-Spiele sollen weiterhin zum Dowload verfügbar sein - unabhängig vom Mitgliedsstatus. Angesichts der derzeitigen Relevanz des Xbox Games Pass, der in der Ultimate-Variante auch Xbox Live Gold beinhaltet, scheint der Fokus auf neuere Xbox-Titel eine sinnvolle Entscheidung zu sein.Und: man hat deutlich länger durchgehalten als die Konkurrenz von Sony. Schon seit März 2019 gibt es bei PlayStation Plus nämlich keine "Gratis"-Spiele mehr für PlayStation 3 und PlayStation Vita. Anfang 2021 stand sogar e ine Abschaltung des Stores für PS3 und PSVita-Spiele im Raum, die aber nach Fan-Widerstand fallengelassen wurde. Letztes aktuelles Video: März 2022