Xbox Games with Gold: Diese Spiele bekommen Abonnenten im Januar geschenkt

Neues Jahr, neue Gratis-Spiele: Das gilt nicht nur im Epic Games Store oder für die Abonnenten von PlayStation Plus , auch bei Xbox bleibt man seiner (zahlenden) Kundschaft treu.Wer aktives Mitglied bei Xbox Live Gold oder dem Game Pass Ultimate ist, darf sich zusätzlich zu den fluktuierenden Titeln im Abo-Service nämlich jeden Monat über zwei kostenlose Titel freuen, die euch nach dem Download dauerhaft zur Verfügung stehen. Nach Wildwest-Action und einem 2D-Rachefeldzug , wird es im Januar 2023 bunt und düster zugleich.Die Wintermonate sind ja bekanntlich die düstersten des Jahres und wer zuhause beim heimeligen Lampenschein zockt, weiß das Spiel aus Licht und Schatten sicherlich zu schätzen, das euch bei Iris Fall erwartet. Der monochrom gehaltene Puzzle-Titel unterbricht die schwarz-weiße Mischung nur durch das gelb-bräunliche Licht, das der verloren gegangenen Iris den Weg weist.Das junge Mädchen ist nämlich einer schwarzen Katze in ein Labyrinth gefolgt und findet, genau wie einst Alice im Wunderland, schon bald nicht mehr den Weg zurück. Als aktiver Abonnent könnt ihr euch Iris Fall nun zwischen dem 1. und 31. Januar kostenlos herunterladen und der verirrten Titelheldin dabei helfen, durch die düstere Spielwelt zu navigieren.Auch in Autonauts geht es darum, einen Weg zu finden: Nämlich den besten Weg, auf einem fremden Planeten möglichst effizient Ressourcen zu verwenden, eine Armee von Robotern zu errichten und alle Vorgänge nach und nach zu automatisieren. Wie die meisten Survival-Titel heißt es aber auch hier: Wer groß rauskommen will, muss klein anfangen.Schließlich stehen euch am Anfang der Odyssee nur ein paar Stöcke und Steine zur Verfügung, aus denen ihr erst einmal das richtige Werkzeug basteln müsst. Habt ihr den Bogen raus, erreichtet sich euer automatisiertes Imperium dann aber ganz von selbst, worauf ihr euch zurücklehnen und den Stil des Spiels genießen könnt, der irgendwo zwischen den bunten Blöcken von Minecraft und den Animationen der verspielten Kinderserie Pocoyo liegt.Sollte euch das Survival-Gameplay in Autonauts mehr ansprechen als die Licht-und-Schatten-Spielchen von Iris Fall, müsst ihr euch aber noch etwas gedulden: Erst ab dem 16. Januar könnt ihr euch den Titel kostenlos herunterladen und habt für den Download insgesamt bis zum 15. Februar Zeit. Wer sich beide Spiele sichert, spart gegenüber den zusammengerechneten Regulärpreisen im Xbox Store fast 40 Euro.