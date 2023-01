Xbox Games with Gold: Die neuen Gratis-Spiele im Februar

Xbox Games with Gold: Die zwei Gratis-Spiele im Februar 2023

For the King

Guts N Goals

Der Februar 2023 steht vor der Tür, das bedeutet, dass es neue Spiele für Abonnenten vongibt. Erneut dürfen sich zahlende Spieler über zwei frische Vertreter für die Xbox freuen.Dabei erhalten Spieler Zugriff auf die Spiele, sofern sie entweder Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben. Letzteres beinhaltet bereits das Gold-Abo, wodurch ihr nicht nur Multiplayer-Spiele online spielen dürft, sondern ebenfalls monatlich zwei Spiele ohne weitere Zusatzkosten erhaltet.Das Königreich Fahrul ist erschüttert: Jemand Unbekanntes hat den König ermordet und es herrscht Chaos. Die Königin ruft deshalb ihre Bürger dazu auf, sich selbst zu bewaffnen und die eigene Heimat zu beschützen. Damit seid auch ihr als Spieler gemeint und zieht in For the King los, um in rundenbasierten Kämpfen gegen Feinde anzutreten und die Spielwelt nach und nach zu erkunden.Dabei müsst ihr nicht zwingend alleine mit eurer bunten Truppe losziehen. Alternativ könnt ihr For the King auch im Koop-Modus, ob lokal oder online, spielen und gemeinsam die verschiedenen Gebiete aufdecken. Oder aber ihr teilt euch auf, um schneller bestimmte Gegenden für euch in Anspruch zu nehmen.Wer For the King einmal ausprobieren möchte, kann sich den Mix aus Strategie- und Rollenspiel zwischen dembesorgen. Ist das Spiel einmal aktiviert, könnt ihr es jederzeit herunterladen, solange ihr Abonnent von Xbox Live Gold oder dem Xbox Game Pass Ultimate bleibt.Das zweite Spiel im Februar ist für all diejenigen gedacht, die sonst mit Fußball eigentlich nicht viel anfangen können. Zwar steht auch indie Sportart mit dem Ball im Fokus, allerdings sind die Regeln weniger streng: So haben beispielsweise alle Spieler einen Schläger in der Hand, es darf sich verprügelt werden und das eine oder andere Hindernis auf dem Spielfeld ist ebenso vorhanden. Einen Schiedsrichter gibt es trotzdem, aber Angst vor einer roten Karte müsst ihr nicht haben.Zusätzlich zu den Möglichkeiten, mit dem Schläger in der Hand eure Kontrahenten auszuschalten, könnt ihr außerdem die Spezialfähigkeiten der über 30 Heldencharaktere nutzen. Schließlich geht es am Ende auch in Guts N Goals darum, möglichst immer ein Tor mehr zu erzielen, als die gegnerische Mannschaft. Notfalls halt im wahrsten Sinne des Wortes mit Gewalt.Falls es jemanden nun in den Fingern juckt, ist noch ein wenig Geduld angesagt. Guts N Goals steht für Abonnenten der Xbox-Dienste zwischen demzur Verfügung. Solltet ihr euch übrigens beide Spiele für euren Account sichern, dann spart ihr gegenüber dem regulären Einkaufspreis insgesamt fast 40 Euro und könnt bis zu 2.000 Gamerscore freischalten.